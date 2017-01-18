В этом году на улицах Мариуполя установят еще 700 LED-ламп

В прошлом году работники «Горсвета» установили на улицах Мариуполя 647 светодиодных светильников. В первую очередь, освещали частный сектор и улицы, где освещение было плохим, сообщает пресс-служба горсовета.

В этом году планируется установить еще 700 LED-ламп. Они в 6-6,5 раз экономнее обычных светильников, а срок их эксплуатации - около 20 лет.

«Мы, в первую очередь, обратили внимание на те участки, которые тяжело доступны в гололед. Работы проводятся во всех районах города. Львиная доля приходится на Центральный и Приморский район, чуть меньше – на Кальмиусский и Левобережный», - подчеркнул директор КП «Горсвет» Сергей Прилипин.