Ряды украинцев редеют ускоренными темпами

По официальным данным Государственной службы статистики Украины, в стране постоянно уменьшается численность населения. Если посмотреть по последним зафиксированным месяцам данные, то становится очевидным, что в ноябре 2016 года численность украинцев сократилась на 16,1 тысячу человек по сравнению с октябрём или на 0,04%.

Всего в Украине, без учёта жителей республики Крым и города Севастополя, насчитывалось в ноябре 2016 года 42,604 миллионов человек. При этом в октябре 2016 года численность населения составила 42,62 миллиона человек. По сравнению с сентябрём количество граждан Украины снизилось опять-таки на 0,04% или на 15,1 тысяч человек. По состоянию на 1 сентября 2016 года, по данным Госстата, в Украине проживало 42,642 миллионов человек.

За весь прошедший 2016 год население нашей страны сократилось на 170,7 тысяч человек, по состоянию на 1 декабря 2016 года численность составила 42 миллиона 603 тысячи 900 человек. А ведь совсем недавно нас было 52 миллиона… Получается, что в год Украина теряет население целого города – и это очень тревожная статистика, если не сказать – ужасающая.

Если оглянуться ровно на год назад, то численность наличного населения на 1 декабря 2015 года составляла 42 миллиона 774 тысячи 600 человек. Численность постоянного украинского населения на 1 декабря 2016 года 42 миллиона 434 тысячи 200 человек.

При этом в Украине естественное сокращение населения за период январь-ноябрь 2016 года составило 164 тысячи 280 человек. А вот прирост населения за счёт рождённых деток за тот же период составил 365 тысяч 486 человек.

Как мы понимаем, все эти данные не совсем соответствуют реальному положению дел, ведь в Украине уже многие годы перепись населения не проводилась. На то есть много объективных, и не очень, причин…

Но вот на 2019 год намечена перепись населения, на которую намерены выделить финансовых средств больше чем в 2001 году в 18 раз… Но будут ли на этот раз осуществлены намеченные планы – большой вопрос. Ведь уже не единожды эти планы срывались…