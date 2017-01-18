В зоне АТО сегодня 30 раз открывали огонь, 2 военных ранены

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 18 января, на Донбассе насчитали 30 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий ранения получили 2 военнослужащих.

На Мариупольском направлении в районе Талаковки, Славного, Павлополя, Гнутово, Новотроицкого, Широкино и Водяного били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия, также работали снайперы.

На Луганском направлении на линии огня оказались позиции ВСУ возле Новоалександровки, Новозвановки, Троицкого и Станицы Луганской. При этом применили минометы калибра 82 и 120 мм, гранатометы, стрелковое оружие и противотанковые ракетные комплексы.

На Донецком направлении Авдеевку и Зайцево обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.