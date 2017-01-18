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Рубрика: Новости Мариуполя
18-01-2017, 20:59
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Штаб АТО: в секторе «М» задержали россиянина из ЛДНР

Сегодня, 18 января, возле позиций украинских военнослужащих на Мариупольском направлении бойцы задержали россиянина.

Как сообщает пресс-центр АТО, это житель города Курганинск Краснодарского края.

У него нашли документы члена ЛДНР.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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