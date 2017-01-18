Штаб АТО: в секторе «М» задержали россиянина из ЛДНР

Сегодня, 18 января, возле позиций украинских военнослужащих на Мариупольском направлении бойцы задержали россиянина.
Как сообщает пресс-центр АТО, это житель города Курганинск Краснодарского края.
У него нашли документы члена ЛДНР.
Сегодня, 18 января, возле позиций украинских военнослужащих на Мариупольском направлении бойцы задержали россиянина.
Как сообщает пресс-центр АТО, это житель города Курганинск Краснодарского края.
У него нашли документы члена ЛДНР.
Применили противотанковые ракетные комплексы
Обошлось и без раненых