Штаб АТО: в секторе «М» задержали россиянина из ЛДНР

Как вы относитесь к национализации "ПриватБанка"? Положительно - теперь банк крепко "станет на ноги" Отрицательно - теперь буду пользоваться услугами другого банка Пока не знаю, поживем - увидим Мне все равно, я не пользовался услугами "ПриватБанка" и не планирую