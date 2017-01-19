Подступы к Мариуполю под огнем минометов и БМП

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении ситуация была неизменной. Продолжились активные обстрелы позиций ВСУ.



Так, под минометный огонь попали украинские силы в Талаковке. Из гранатометов и стрелкового оружия велись обстрелы в районе Славного, Павлополя, Гнутово, Талаковки, Новотроицкого, Широкино, Водяного.



Кроме того, по военным в Новотроицком огонь вел снайпер, в Широкино - из вооружения БМП.