По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении ситуация была неизменной. Продолжились активные обстрелы позиций ВСУ.
Так, под минометный огонь попали украинские силы в Талаковке. Из гранатометов и стрелкового оружия велись обстрелы в районе Славного, Павлополя, Гнутово, Талаковки, Новотроицкого, Широкино, Водяного.
Кроме того, по военным в Новотроицком огонь вел снайпер, в Широкино - из вооружения БМП.
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Рубрика: Новости Мариуполя
19-01-2017, 08:06
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Подступы к Мариуполю под огнем минометов и БМП
По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении ситуация была неизменной. Продолжились активные обстрелы позиций ВСУ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»