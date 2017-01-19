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Рубрика: Новости Мариуполя
19-01-2017, 08:06
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Подступы к Мариуполю под огнем минометов и БМП

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении ситуация была неизменной. Продолжились активные обстрелы позиций ВСУ.

Так, под минометный огонь попали украинские силы в Талаковке. Из гранатометов и стрелкового оружия велись обстрелы в районе Славного, Павлополя, Гнутово, Талаковки, Новотроицкого, Широкино, Водяного.

Кроме того, по военным в Новотроицком огонь вел снайпер, в Широкино - из вооружения БМП.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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