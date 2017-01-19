По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Донбассе насчитали 37 нарушений режима "тишины". В результате боевых действий ранены 2 военнослужащих.
На Луганском направлении из 120-мм минометов били по Новоалександровке и Троицкому. По Новозвановкеиз ударили их 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия. Обстреливали также Станицу Луганскую.
На Донецком направлении по позициям ВСУ в районе Зайцево и Авдеевки велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Информации о раненых в результате ночных обстрелов пока нет.
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Рубрика: Новости Донбасса
19-01-2017, 08:45
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В зоне АТО активизировались бои на Луганщине: применялись противотанковые ракетные комплексы, минометы
По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Донбассе насчитали 37 нарушений режима "тишины". В результате боевых действий ранены 2 военнослужащих.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»