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Рубрика: Новости Донбасса
19-01-2017, 08:45
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[Видео]

В зоне АТО активизировались бои на Луганщине: применялись противотанковые ракетные комплексы, минометы

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Донбассе насчитали 37 нарушений режима "тишины". В результате боевых действий ранены 2 военнослужащих.

На Луганском направлении из 120-мм минометов били по Новоалександровке и Троицкому. По Новозвановкеиз ударили их 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия. Обстреливали также Станицу Луганскую.

На Донецком направлении по позициям ВСУ в районе Зайцево и Авдеевки велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Информации о раненых в результате ночных обстрелов пока нет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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