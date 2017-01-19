В зоне АТО активизировались бои на Луганщине: применялись противотанковые ракетные комплексы, минометы

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Донбассе насчитали 37 нарушений режима "тишины". В результате боевых действий ранены 2 военнослужащих.



На Луганском направлении из 120-мм минометов били по Новоалександровке и Троицкому. По Новозвановкеиз ударили их 82-мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия. Обстреливали также Станицу Луганскую.



На Донецком направлении по позициям ВСУ в районе Зайцево и Авдеевки велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия.



Информации о раненых в результате ночных обстрелов пока нет.