Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 19 января посетит Мариуполь с рабочим визитом.
Сегодня он планирует посетить Мариупольский государственный университет и школу в поселке Талаковка, сообщили в пресс-службе СММ.
Также представитель ОБСЕ осуществит ряд патрулей в районе и проведет пресс-конференцию.
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Рубрика: Новости Мариуполя
19-01-2017, 09:01
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Представитель ОБСЕ Хуг сегодня посетит Мариуполь
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 19 января посетит Мариуполь с рабочим визитом.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»