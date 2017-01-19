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Рубрика: Новости Мариуполя
19-01-2017, 09:01
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Представитель ОБСЕ Хуг сегодня посетит Мариуполь

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 19 января посетит Мариуполь с рабочим визитом.

Сегодня он планирует посетить Мариупольский государственный университет и школу в поселке Талаковка, сообщили в пресс-службе СММ.

Также представитель ОБСЕ осуществит ряд патрулей в районе и проведет пресс-конференцию.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»