В Мариуполе в крещенской купели соорудили «душ»

Сегодня, 19 января, отмечают праздник Крещения Господнего. Верующие ходят в церковь святить воду, а многие окунаются в проруби, так как считается, что вода в этот день обретает целебные свойства.



Мариупольцы уже с самого утра погружаются в ледяную прорубь. В этом году она была необычной. Дело в том, что ночью вода в Азовском море отступила от берега, в результате глубина в купели не позволяет окунуться с головой.

Спасателям пришлось оперативно принимать меры: они подключили мотопомпу и соорудили своеобразный "душ" для омовения.

Возле купелей мариупольцы могут согреться горячим чаем, угоститься блинами и кулешом. Здесь также дежурят бригады медиков.