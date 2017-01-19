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Рубрика: Новости Мариуполя
19-01-2017, 09:32
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В Мариуполе в крещенской купели соорудили «душ»

Сегодня, 19 января, отмечают праздник Крещения Господнего. Верующие ходят в церковь святить воду, а многие окунаются в проруби, так как считается, что вода в этот день обретает целебные свойства.

Мариупольцы уже с самого утра погружаются в ледяную прорубь. В этом году она была необычной. Дело в том, что ночью вода в Азовском море отступила от берега, в результате глубина в купели не позволяет окунуться с головой.

Спасателям пришлось оперативно принимать меры: они подключили мотопомпу и соорудили своеобразный "душ" для омовения.

Возле купелей мариупольцы могут согреться горячим чаем, угоститься блинами и кулешом. Здесь также дежурят бригады медиков.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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