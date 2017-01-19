Окраины Горловки обстреляли: повреждены три жилых дома

Минувшей ночью фронтовой поселок Зайцево под Горловкой попал под обстрел. В результате повреждено два жилых дома.



«Прямыми попаданиями повреждены три жилых частных дома. В Никитовском районе поселка по улице Брусилова, 30 повреждены кровля, стены и перекрытие. По улице Полетаева, 185 — кровля и стены, а по улице Полетаева, 158 — кровля посечена осколками», — рассказал изданию ДНР ДАН и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.



По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.