Минувшей ночью фронтовой поселок Зайцево под Горловкой попал под обстрел. В результате повреждено два жилых дома.
«Прямыми попаданиями повреждены три жилых частных дома. В Никитовском районе поселка по улице Брусилова, 30 повреждены кровля, стены и перекрытие. По улице Полетаева, 185 — кровля и стены, а по улице Полетаева, 158 — кровля посечена осколками», — рассказал изданию ДНР ДАН и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
По предварительным данным, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
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Рубрика: Новости Донбасса
19-01-2017, 09:47
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Окраины Горловки обстреляли: повреждены три жилых дома
Минувшей ночью фронтовой поселок Зайцево под Горловкой попал под обстрел. В результате повреждено два жилых дома.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»