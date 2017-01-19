vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1551 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
19-01-2017, 09:59
Просмотров: 451
Комментариев: 0

ЛНР ввела таможенный контроль на «границе» с ДНР

Власти ЛНР запретили перевозить в соседнюю ДНР товары и транспортные средства коммерческого назначения мимо пунктов таможенного контроля. Отныне без контроля таможни можно провозить товары только для личного пользования граждан, передает ЛИЦ.

Физлицам можно беспрепятственно, но не чаще, чем раз в сутки, ввозить и вывозить до трех килограммов мяса, не более трех литров молока и пяти литров растительного масла, до 50 кг овощей и такое же количество фруктов.

Алкоголь и сигареты могут иметь при себе лица, достигшие 21 года. Причем можно перевозить не более литра крепких спиртных напитков, двух литров вина и пят литров пива. Сигареты можно перевозить в количестве не более 200 штук.




Port
Loading...

Читайте также:

Окраины Горловки обстреляли: повреждены три жилых дома

Пострадавших среди мирного населения нет

ДНР и ЛНР не собираются объединяться

Об этом в Крыму заявил Александр Захарченко


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»