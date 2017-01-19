ЛНР ввела таможенный контроль на «границе» с ДНР

Власти ЛНР запретили перевозить в соседнюю ДНР товары и транспортные средства коммерческого назначения мимо пунктов таможенного контроля. Отныне без контроля таможни можно провозить товары только для личного пользования граждан, передает ЛИЦ.



Физлицам можно беспрепятственно, но не чаще, чем раз в сутки, ввозить и вывозить до трех килограммов мяса, не более трех литров молока и пяти литров растительного масла, до 50 кг овощей и такое же количество фруктов.



Алкоголь и сигареты могут иметь при себе лица, достигшие 21 года. Причем можно перевозить не более литра крепких спиртных напитков, двух литров вина и пят литров пива. Сигареты можно перевозить в количестве не более 200 штук.