Первые итоги проверки рынков Мариуполя: комиссия показала оценки

В Мариуполе проходили проверки городских рынков. Инспекцию проводила рабочая группа, в которую вошли чиновники, представители общественности и малого бизнеса.



Состояние рынков оценивали по наличию вывесок, нумерации мест, ограждения, водоснабжения, морозильных камер, освещения, указателей, санузлов и многого другого. В пресс-службе горсовета представили итоги проверки рынков, которые обследовали первыми.



Так, рынок «Центральный» набрал 33,25 балла или 76%, «Ильичевский» - 23,5 или 52%, а торговые ряды рынка «Украина» - 23 балла или 52%.

По состоянию на 18 января обследовано 10 рынков, работа в данном направлении будет продолжена.