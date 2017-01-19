vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1748 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
19-01-2017, 10:44
Просмотров: 317
Комментариев: 0
[Фото]

В Донецкой области пропала 14-летняя девочка

В дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение от 34-летней жительницы об исчезновении 14-летней дочери. Мать рассказала правоохранителям, что 16 января в 14 часов ее дочь ушла из дома к бабушке. От бабушки она вышла в 19:20 и отправилась на пр-т Мира в спортивный комплекс на встречу с матерью, но исчезла и до настоящего времени на связь не выходила.

Приметы девушки:

Сытник Дарья Васильевна, 15 марта 2002 года рождения, рост 170 см, волосы короткие русые, 14 лет, с пирсингом на левом ухе.

Была одета: серо-голубая куртка или черный пуховик, джинсы синие, черная шапка, сапоги рыжие, рюкзак камуфляжной цвета.

На розыск без вести пропавшей ориентирован весь личный состав Краматорского отдела полиции.

В случае, если вам известна какая-либо информация об исчезновении ребенка, сообщите ее по телефону 102, 0509880593 или 0999426068.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

На Донетчине полным ходом готовят жилье для переселенцев и военных

В Бахмуте завершается реконструкция общежитий


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»