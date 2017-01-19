В Сартане один из чиновников отказался проводить встречу с российским представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе СММ.
"В Сартане (15 км к северо-востоку от Мариуполя) представитель местных органов власти заявил СММ, что на запланированной с ним встрече не могут присутствовать наблюдатели миссии, которые являются гражданами Российской Федерации. Когда один из наблюдателей сообщил о том, что он из РФ, собеседник отказался проводить с ним встречу", - отметили в пресс-службе.
Наблюдатели ушли и проинформировали о случившемся СЦКК.
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Рубрика: Новости Мариуполя
19-01-2017, 10:59
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В Сартане проигнорировали встречу с российским наблюдателем ОБСЕ
В Сартане один из чиновников отказался проводить встречу с российским представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе СММ.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»