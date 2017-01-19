vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1721 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
19-01-2017, 10:59
Просмотров: 460
Комментариев: 0

В Сартане проигнорировали встречу с российским наблюдателем ОБСЕ

В Сартане один из чиновников отказался проводить встречу с российским представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе СММ.

"В Сартане (15 км к северо-востоку от Мариуполя) представитель местных органов власти заявил СММ, что на запланированной с ним встрече не могут присутствовать наблюдатели миссии, которые являются гражданами Российской Федерации. Когда один из наблюдателей сообщил о том, что он из РФ, собеседник отказался проводить с ним встречу", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели ушли и проинформировали о случившемся СЦКК.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Павел Жебривский в Мариуполе заявил о необходимости реформирования системы закупок «Рrozorro»

Жебривский в Мариуполе рассказал, что нужно срочно менять в системе «Рrozorro»


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»