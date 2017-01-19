В Сартане проигнорировали встречу с российским наблюдателем ОБСЕ

В Сартане один из чиновников отказался проводить встречу с российским представителем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщили в пресс-службе СММ.



"В Сартане (15 км к северо-востоку от Мариуполя) представитель местных органов власти заявил СММ, что на запланированной с ним встрече не могут присутствовать наблюдатели миссии, которые являются гражданами Российской Федерации. Когда один из наблюдателей сообщил о том, что он из РФ, собеседник отказался проводить с ним встречу", - отметили в пресс-службе.



Наблюдатели ушли и проинформировали о случившемся СЦКК.