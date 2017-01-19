Полиция Донецкой области будет контролировать, в каком состоянии общественный транспорт выходит на маршруты. Об этом глава обласного главка Вячеслав Аброськин сообщил на совещании руководителей подразделений, рассказали в пресс-службе полиции.
Генерал отметил, что только с начала января 2017 года количество ДТП в Донецкой области возросло до 65. На дорогах погибли 5 человек, более 20 - травмированы. Кроме того, увеличилось число аварий с участием общественного транспорта, больше всего - в Краматорске, Славянске, Волновахе, Мариуполе, Бахмуте.
"Некоторые руководители автотранспортных предприятий выпускают на дорогу автобусы в технически неисправном состоянии, с неквалифицированными водителями. Поэтому мы берем все эти вопросы на контроль, и буквально со следующей недели подразделение автотехнической инспекции будет осуществлять проверки соблюдения автоперевозчиками норм закона", - отметил глава полиции Донецкой области.
По его словам, сегодня в регионе зарегистрировано 182 перевозчика, осуществляющих пассажирские перевозки на 1836 автобусах. Особую опасность представляют нелегальные перевозчики, которые садятся за руль без соответствующей лицензии, разрешений местных органов власти и т.д.
Полицейские отдела безопасности дорожного движения будут работать по всей области, включая города, где несет службу патрульная полиция.
По решению Вячеслава Аброськина, с 18 января введен в действие механизм, который позволит дорожным полицейским и патрульной полиции в Мариуполе, Краматорске, Славянске совместными усилиями обеспечивать безопасность на дорогах.
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На дорогах Донетчины полиция будет контролировать автоперевозчиков и состояние маршруток
Полиция Донецкой области будет контролировать, в каком состоянии общественный транспорт выходит на маршруты. Об этом глава обласного главка Вячеслав Аброськин сообщил на совещании руководителей подразделений, рассказали в пресс-службе полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»