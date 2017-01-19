Новая система безопасности в действии: в Мариуполе полицейские за несколько минут задержали дерзкого злоумышленника

Сообщение о преступлении поступило в колл-центр 102 в 21:06. Жительница Мариуполя сообщила, что в подъезде дома по пр. Мира на нее напал неизвестный и забрал сумку, где были 300 гривен и банковские карточки. Чтобы женщина не сопротивлялась, грабитель начал душить ее, пока потерпевшая не потеряла сознание. В это время в квартире маму ждал маленький сын. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.



Правоохранители прибыли на место в течение минуты. Операция по задержанию преступника управлялась из Единого аналитического сервисного центра полиции. Весь район, приближенный к месту преступления, был полностью перекрыт. На месте работали полиция Мариуполя, полиция охраны, управление патрульной полиции.

Спустя 10 минут грабителя задержали. Им оказался 23-летний мариуполец. Подозреваемый признался, что вынул деньги, а сумку выбросил возле гаражей. Вещественное доказательство - сумка - изъята в ходе обследования территории. Имущество возвращено законной владелице.



По данному факту открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст.186 «Грабеж» УК Украины.