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Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
19-01-2017, 11:59
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Ряд украинских политиков и чиновников посетит инаугурацию Трампа

Инаугурацию 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа посетит ряд украинских чиновников. Как передает "24 канал", количество их рекордное. Некоторые из нардепов уже успели похвастаться приглашениями и даже улететь в США.

Больше всего иностранных гостей будет на так называемом Молитвенном завтраке, который состоится в Национальном соборе США 21 января и завершит инаугурационные торжества.

На этом мероприятии будут представители Администрации Президента Виталий Ковальчук и Алексей Филатов, а также ряд нардепов от БПП, среди которых Оксана Билозир и Валерий Карпунцов, который одним из первых написал об этом на своей странице в Фэйсбуке.

Будет на Молитвенном завтраке и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты от "Народного фронта" Георгий Логвинский, Олег Кришин и Павел Унгурян, нардеп от Радикальной партии Андрей Артеменко, а также многие депутаты от "Оппозиционного блока" - Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул и Николай Скорик.

Внефракционный Борислав Береза еще во вторник, 17 января, улетел в США.




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