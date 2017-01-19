Ряд украинских политиков и чиновников посетит инаугурацию Трампа

Инаугурацию 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа посетит ряд украинских чиновников. Как передает "24 канал", количество их рекордное. Некоторые из нардепов уже успели похвастаться приглашениями и даже улететь в США.



Больше всего иностранных гостей будет на так называемом Молитвенном завтраке, который состоится в Национальном соборе США 21 января и завершит инаугурационные торжества.



На этом мероприятии будут представители Администрации Президента Виталий Ковальчук и Алексей Филатов, а также ряд нардепов от БПП, среди которых Оксана Билозир и Валерий Карпунцов, который одним из первых написал об этом на своей странице в Фэйсбуке.



Будет на Молитвенном завтраке и лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты от "Народного фронта" Георгий Логвинский, Олег Кришин и Павел Унгурян, нардеп от Радикальной партии Андрей Артеменко, а также многие депутаты от "Оппозиционного блока" - Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Вилкул и Николай Скорик.



Внефракционный Борислав Береза еще во вторник, 17 января, улетел в США.