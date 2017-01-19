Стоимость восстановления Донбасса может вырасти, – Черныш

Уровень освоения выделенных средств на Донбассе чрезвычайно низкий. Об этом сообщил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадим Черныш.



Как сообщали ранее «Мариупольские новости», в Луганской области освоили 13,89% средств, выделенных на восстановление, а в Донецкой области – 5,16%.



«В связи с этим, по объективным причинам, цена следующих услуг, которые будут заказываться, может быть увеличена. Но речь идет не о стоимости – главное, чтобы средства доходили до людей», – цитирует слова министра Вчасно.



Также он напомнил, что президент Петр Порошенко при подписании закона о дополнительном выделении 3,6 млн грн на восстановление Донецкой и Луганской областей отметил необходимость контролировать каждую гривну, направленную на эту программу.



«Мы будем постоянно информировать и общественность, и журналистов о работе комиссии по изучению эффективности использования бюджетных средств на востоке Украины», – добавил Черныш.