vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1414 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
19-01-2017, 12:17
Просмотров: 309
Комментариев: 0

Стоимость восстановления Донбасса может вырасти, – Черныш

Уровень освоения выделенных средств на Донбассе чрезвычайно низкий. Об этом сообщил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадим Черныш.

Как сообщали ранее «Мариупольские новости», в Луганской области освоили 13,89% средств, выделенных на восстановление, а в Донецкой области – 5,16%.

«В связи с этим, по объективным причинам, цена следующих услуг, которые будут заказываться, может быть увеличена. Но речь идет не о стоимости – главное, чтобы средства доходили до людей», – цитирует слова министра Вчасно.

Также он напомнил, что президент Петр Порошенко при подписании закона о дополнительном выделении 3,6 млн грн на восстановление Донецкой и Луганской областей отметил необходимость контролировать каждую гривну, направленную на эту программу.

«Мы будем постоянно информировать и общественность, и журналистов о работе комиссии по изучению эффективности использования бюджетных средств на востоке Украины», – добавил Черныш.




Port
Loading...

Читайте также:

ЛНР ввела таможенный контроль на «границе» с ДНР

Без контроля можно провозить товары только для личного пользования


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»