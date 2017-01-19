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Рубрика: Новости Мариуполя
19-01-2017, 13:55
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Мариупольских студентов будут привлекать в проекты ОБСЕ

Сегодня первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг встретился с руководством и студентами Мариупольского государственного университета. Общались на тему конфликта на Донбассе и способов урегулирования ситуации. Студенты интересовались о том, с какими сложностями сталкиваются наблюдатели в повседневной работе, насколько действенны мирные пути урегулирования конфликта на Донбассе

Обратившись к аудитории, спикер рассказал о деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и, в частности, о специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он подчеркнул, что главной задачей миссии является предоставление актуальной и объективной информации обеим сторонам конфликта.

По итогам встречи были достигнуты договоренности о привлечении студентов к участию в образовательных, культурных, волонтерских проектах ОБСЕ, а также о проведении встреч с молодежью на регулярной основе.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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