Мариупольских студентов будут привлекать в проекты ОБСЕ

Сегодня первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг встретился с руководством и студентами Мариупольского государственного университета. Общались на тему конфликта на Донбассе и способов урегулирования ситуации. Студенты интересовались о том, с какими сложностями сталкиваются наблюдатели в повседневной работе, насколько действенны мирные пути урегулирования конфликта на Донбассе

Обратившись к аудитории, спикер рассказал о деятельности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и, в частности, о специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Он подчеркнул, что главной задачей миссии является предоставление актуальной и объективной информации обеим сторонам конфликта.



По итогам встречи были достигнуты договоренности о привлечении студентов к участию в образовательных, культурных, волонтерских проектах ОБСЕ, а также о проведении встреч с молодежью на регулярной основе.