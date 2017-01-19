Продвижение в рамках «Минска»: ВСУ оборудовали позиции вплотную к Дебальцево

Вооруженные силы Украины значительно продвинулись в зоне АТО на Донбассе и теперь находятся всего лишь в 5 км от неподконтрольного Дебальцево. А год назад это расстояние составляло 25 км. Об этом сообщил в Фэйсбуке волонтер Юрий Мысягин.



"От наших позиций на Светлодарской дуге к ближайшим зданиям и домам Дебальцево осталось всего 5-6 км, по полям и высотам. А еще год назад было 25 км. Пехота прошагала, а "третья сила" поддержала. И все в рамках Минских договоренностей", - написал он.



Других подробностей он не сообщил.

По информации Главред, в течение 2016-го года на Светлодарской дуге дислоцировались и несли службу бойцы 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также добровольцы "Правого сектора" из роты спецназа "Волки Подолянина", которые подписали контракты с армией.