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Рубрика: Новости Донбасса
19-01-2017, 14:59
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Минобороны: во время боёв вдоль линии фронта ранены 2 военных

За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе не погиб ни один украинский военнослужащий. Однако есть пострадавшие: ранения получили двое бойцов ВСУ. Им оказали необходимую помощь.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

На каких участках фронта это произошло, он не уточнил. В то же время, в Луганской ОГА сообщили, что вчера во время обстрела в районе Новозвановки ранен 1 боец.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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