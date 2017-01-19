">
vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1580 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
19-01-2017, 15:49
Просмотров: 403
Комментариев: 0

Под обстрелы попадает каждый опорный пункт ВСУ у Азовского моря

За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 20 обстрелов, в том числе 2 – из тяжелого вооружения.

В Красногоровке и Марьинке вчера было тихо, но противник нарушил режим "тишины" южнее – в Славном и Новотроицком.

А у Азовского моря ситуация неизменна – стреляют и днем, и ночью, активно применяя тяжелое вооружение. Фактически, под огонь попадает каждый опорный пункт ВСУ. В Павлополе и Талаковке состоялись минометные обстрелы.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»