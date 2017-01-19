Под обстрелы попадает каждый опорный пункт ВСУ у Азовского моря

За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 20 обстрелов, в том числе 2 – из тяжелого вооружения.



В Красногоровке и Марьинке вчера было тихо, но противник нарушил режим "тишины" южнее – в Славном и Новотроицком.



А у Азовского моря ситуация неизменна – стреляют и днем, и ночью, активно применяя тяжелое вооружение. Фактически, под огонь попадает каждый опорный пункт ВСУ. В Павлополе и Талаковке состоялись минометные обстрелы.



Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.