За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 20 обстрелов, в том числе 2 – из тяжелого вооружения.
В Красногоровке и Марьинке вчера было тихо, но противник нарушил режим "тишины" южнее – в Славном и Новотроицком.
А у Азовского моря ситуация неизменна – стреляют и днем, и ночью, активно применяя тяжелое вооружение. Фактически, под огонь попадает каждый опорный пункт ВСУ. В Павлополе и Талаковке состоялись минометные обстрелы.
Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
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Рубрика: Новости Мариуполя
19-01-2017, 15:49
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Под обстрелы попадает каждый опорный пункт ВСУ у Азовского моря
За минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 20 обстрелов, в том числе 2 – из тяжелого вооружения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»