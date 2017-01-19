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Рубрика: Происшествия
19-01-2017, 16:33
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В Мариуполе горела летняя кухня: погиб мужчина

19 января в 9:30 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о том, что по улице Гурамишвили в Кальмиусском районе горела летняя кухня. На момент сообщения, пожара уже не было.

Согласно информации, поступившей в ГСЧС, на месте происшествия было обнаружено тело погибшего мужчины, 1965 г.р. Кроме того, в помещении наблюдалась общая закопченность стен, огнем был уничтожен деревянный пол на площади 1 кв.м. Вероятной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Силы и средства Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области на ликвидацию пожара не привлекались.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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