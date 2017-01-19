Карта АТО: на Луганщине произошла серия мощных обстрелов, на Донецком направлении было спокойнее

За минувшие сутки на Луганском направлении произошло 10 обстрелов, отдельная 6 – из тяжелого вооружения. Так, между 9:00 и 15:00 случилась серия мощных минометных обстрелов в Попаснянском районе. По позициям было выпущено более 40 мин. Также сразу после полуночи и поздно вечером противник обстрелял военных в Станице Луганской. На других рубежах вчера было тихо.



Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.



На Донецком направлении было спокойнее. За сутки произошло 7 обстрелов, тяжелое вооружение не применялось. Многочасовых перестрелок между силами АТО и противниками также не наблюдалось. Впрочем, режим "тишины" нарушался в основных «горячих точках» – на Светлодарской дуге, в Зайцево, Авдеевке, в Донецком аэропорту.