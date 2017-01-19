УСЗН Мариуполя сообщает об изменениях в порядке соцвыплат для переселенцев

Постановлением Кабинета Министров Украины от 14.12.20016 № 964 внесены некоторые изменения в порядок назначения социальных выплат внутренне перемещенным лицам (Постановление № 365 от 08.06.2016). Об этом сообщает пресс-служба горсовета.



Для назначения социальных выплат, сотрудники управления в течение 15 календарных дней с момента обращения граждан проводят проверку достоверности указанной в заявлении информации о фактическом месте проживания ВПЛ.



Для назначения социальных выплат лицам, которые состоят на учете в территориальном центре социального обслуживания (предоставление социальных услуг) или получают образование соответствующего уровня в дошкольных, школьных, профессионально-технических и высших учебных заведениях (студенты дневной формы обучения), управление направляет запрос в соответствующие учреждение для подтверждения информации. В случае не подтверждения данного факта, проводится проверка фактического места проживания переселенца.



В случае отсутствия ВПЛ по фактическому месту проживания, в Акт материально-бытового обследования семьи вносится соответствующая запись.



Сотрудник управления оставляет письменное уведомление по данному адресу о необходимости в течение трех рабочих дней с момента проверки подойти в управление для прохождения физической идентификации.



Более подробную информацию можно получить:

УСЗН Левобережного района по адресу: пр.Победы, 16, или по тел.58-23-82

УСЗН Кальмиусского района по адресу: ул.Куйбышева, 17, тел. 38-74-94

УСЗН Центрального района по адресу: пр.Металлургов, 35, тел.33-33-25

УСЗН Приморского района по адресу: пр.Лунина, 89, тел.40-35-25