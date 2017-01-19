В мариупольском поселке Виноградное производят нелегальные захоронения

Несколько дней члены депутатских комиссий работали над вопросом выделения «Комбинату коммунальных предприятий» земельного участка под обустройство кладбища в районе села Виноградное. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.



В этом населенном пункте есть 3 кладбища, но документов не имеет ни одно из этих мест захоронения. На ближайшей сессии планируется утвердить проект землеустройства на одно из кладбищ, так как именно в последнее время в этом возникла острая необходимость. Представители инициативной группы сообщили, что за последний год здесь было захоронено порядка 400 человек. В то время как до начала военных действий их было не более 50. По словам жителей, такой рост объясняется тем, что некоторые ритуальные службы производят здесь захоронения без разрешительных документов и без учета мнения местной власти.

Жители Виноградного, которое согласно постановлению Верховной Рады с 2015 года присоединено к Мариуполю, попросили городскую власть узаконить кладбище, но в то же время не передавать его на баланс «Комбината коммунальных предприятий». Люди опасаются, что кладбище станет местом захоронения жителей города Мариуполя.

«Сельсовет не обслуживает кладбище, поэтому и происходят незаконные захоронения. Мы должны передать на баланс коммунального предприятия эту территорию, назначить смотрителя кладбища, чтобы он нес ответственность за все происходящее на участке. Но без согласования с Виноградненским сельсоветом комбинат коммунальных предприятий проводить захоронения не будет», - отметил секретарь Мариупольского горсовета Степан Махсма.

Все постоянные комиссии поддержали проект землеустройства по выделению земельного участка площадью 4 га под кладбище в селе Виноградное Левобережного района. Принятие данного вопроса даст возможность решить многолетнюю проблему местных жителей с несанкционированным расширением кладбища.