vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1573 человека и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
19-01-2017, 18:20
Просмотров: 317
Комментариев: 0
[Фото]

Крещенские купания устроили и мариупольские депутаты

Сегодня в праздник Крещения мариупольцы совершали обряд омовения в специально оборудованных купелях. Здесь также все желающие могли отведать горячий чай, кулеш, шашлык, блины и булочки. А творческие коллективы города подарили всем хорошее настроение праздничной программой.

Не остались в стороне и народные избранники. Депутаты городского совета тоже устроили крещенские купания, сообщили в пресс-службе мэрии.

Депутат Владимир Яковенко ежегодно окунается в купель. Признается, крещенская вода дает прилив энергии, в разы укрепляет физические силы, повышает уверенность в своих рабочих делах. Солидарен с коллегой по депутатскому корпусу и Юрий Дорошенко. Он уже 5-й год с удовольствием следует христианской традиции окунания в прорубь. С раннего утра сегодня приехали искупаться депутаты Дмитрий Мирошниченко, Александр Царек, Виктор Очеретин и Андрей Федай.

«Я уже более 10 лет 19-го января следую этой прекрасной традиции. Это придает сил, позволяет прикоснуться к святому. Несмотря на пасмурный день, во время обряда освещения воды вышло солнце, а это подтверждает особенность сегодняшнего дня», ? поделился впечатлениями депутат Андрей Федай.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

В Мариуполе в крещенской купели соорудили «душ»

Горожане с самого утра окунаются в ледяную прорубь


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»