Крещенские купания устроили и мариупольские депутаты

Сегодня в праздник Крещения мариупольцы совершали обряд омовения в специально оборудованных купелях. Здесь также все желающие могли отведать горячий чай, кулеш, шашлык, блины и булочки. А творческие коллективы города подарили всем хорошее настроение праздничной программой.



Не остались в стороне и народные избранники. Депутаты городского совета тоже устроили крещенские купания, сообщили в пресс-службе мэрии.

Депутат Владимир Яковенко ежегодно окунается в купель. Признается, крещенская вода дает прилив энергии, в разы укрепляет физические силы, повышает уверенность в своих рабочих делах. Солидарен с коллегой по депутатскому корпусу и Юрий Дорошенко. Он уже 5-й год с удовольствием следует христианской традиции окунания в прорубь. С раннего утра сегодня приехали искупаться депутаты Дмитрий Мирошниченко, Александр Царек, Виктор Очеретин и Андрей Федай.

«Я уже более 10 лет 19-го января следую этой прекрасной традиции. Это придает сил, позволяет прикоснуться к святому. Несмотря на пасмурный день, во время обряда освещения воды вышло солнце, а это подтверждает особенность сегодняшнего дня», ? поделился впечатлениями депутат Андрей Федай.