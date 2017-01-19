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Рубрика: Новости Донбасса
19-01-2017, 18:58
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Ветераны АТО и блокада части Донбасса: добровольцы планируют акции, в штабе около 800 человек

Сегодня в Мариуполе состоялась пресс-конференция ветеранов АТО, посвященная блокаде неподконтрольной части Донбасса. По словам организаторов блокады, их штаб насчитывает более 800 человек.

"Сейчас мы готовим базу, ведем переговоры с добровольцами и волонтерами, чтобы их привлечь к будущим массовым акциям", - заявил начальник штаба блокады Сергей Акимович. При этом он отказался конкретизировать планируемые мероприятия, но пообещал известить о дате начала активных действий, пишет depo.ua.

"Нам сейчас важно вести не только физическую блокаду, но и информационную", - отметил участник штаба блокады, ветеран батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский. По его словам, Донецкая область будет блокироваться подразделениями самообороны волынской области.

Блокадники считают, что в течение месяца или двух достигнуть результатов не удастся, это системная борьба.




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Редакция «Мариупольских новостей»