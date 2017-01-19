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Рубрика: Новости Мариуполя
19-01-2017, 19:24
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В секторе «М» сегодня обстреляли Водяное, Широкино и Гнутово

По информации пресс-центра АТО, сегодня на Мариупольском направлении продолжились обстрелы, но их число немного снизилось.

Под огневые атаки попали позиции украинских военнослужащих возле Водяного, Широкино и Гнутово. Здесь применили гранатометы и стрелковое оружие.

В результате боевых действий ни один военнослужащий не погиб и не был ранен.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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