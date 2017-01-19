Красный Крест в 2017 году проведет в Украине одну из самых масштабных гуманитарных операций в мире

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером.



Стало известно, что в 2017 году на цели гуманитарной деятельности в Украине Международный Комитет планирует мобилизовать более 60 млн долларов, а сама гуманитарная операция МККК в нашей стране станет одной из самых масштабных операций Комитета в мире. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.



"Собеседники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с предоставлением гуманитарной помощи, в том числе на неподконтрольных территориях. Они также подчеркнули важность беспрепятственного доступа МККК на оккупированные территории для проведения гуманитарной миссии", - говорится в сообщении.



Петр Порошенко обратился к Петеру Мауреру с просьбой содействовать в освобождении украинцев, которые незаконно удерживаются на неподконтрольных территориях в Донбассе, в Крыму, а также на территории России. Он также призвал Красный Крест активнее защищать права украинцев в Крыму.



Руководитель Красного Креста подчеркнул, что всецело предан работе помощи украинцам.



Собеседники договорились о визите Президента МККК в Украину в ближайшее время.