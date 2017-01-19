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Рубрика: Новости Украины и мира
19-01-2017, 20:01
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Украина завершила проверку воинских частей в Ростовской области, - Минобороны РФ

19 января комиссия Минобороны Украины завершила трехдневную инспекцию территории Ростовской области России. В инспекционную группу также вошли представители Дании и Канады. Проверка проводилась с разрешения российских властей в рамках Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По его словам, осмотры прошли в районе городов Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и Новочеркасск.

"В ходе работы интернациональная инспекционная группа не наблюдала в указанном районе военной деятельности Вооруженных Сил РФ, подлежащей предварительному уведомлению",- сказал представитель военного ведомства РФ.

Рыжков заявил, что все пожелания инспекционной группы по посещению различных мест были выполнены. "В частности, инспекторам была предоставлена возможность посетить военные полигоны "Кадамовский" и "Кузьминский", ж/д станции погрузки и выгрузки "Матвеев Курган" и "Хапры". Кроме того, инспекторы получили брифинги от командования всех воинских частей и формирований, расположенных в районе инспекции",- сообщил он журналистам.

При этом Рыжков отметил, что руководитель украинской инспекционной группы по завершении инспекции не стал сообщать российской сопровождающей группе свои выводы и итоги проведенной работы.




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Редакция «Мариупольских новостей»