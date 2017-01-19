В Мариуполе ребятам детсада, которые победили в конкурсе лучшего новогоднего селфи, подарили сказку

Как мы уже писали ранее, в начале декабря мэрия Мариуполя объявила конкурс на лучшее новогоднее селфи. Победителем стало фото группы «Правознайки» детского сада №129.



На селфи запечатлены дети и их воспитатели в праздничных костюмах после новогоднего утренника. Два трехлетних гномика по имени Тимофей и Майкл, конфетка Ярослава, а также двое воспитателей в образе Снеговика и Снегурочки, сообщили в пресс-службе горсовета.

«В детском саду проводится много праздников, и мы всегда фотографируемся. Когда прочитали о конкурсе на лучшее новогоднее селфи, наш детский сад сразу решил принять в нем участие», - рассказала заведующая дошкольным учреждением №129 «Искорка» Яна Виноградова. По ее словам, они надеялись на победу.

Голосовали за селфи как из стран ближнего, так и дальнего зарубежья. В итоге фото набрало за неделю более 200 лайков.



В итоге подарок получила не одна группа, а все маленькие воспитанники детского сада. В актовом зале им подарили сказку «Новогодние приключения фиксиков». К детям в гости пришли любимые сказочные персонажи, которые перенесли их в удивительный мир волшебства. Мальчики и девочки пели, танцевали, а их лица озаряла счастливая улыбка.