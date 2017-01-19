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Рубрика: Новости Донбасса
19-01-2017, 20:41
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На Крещение в зоне АТО произошло 11 обстрелов: потерь среди ВСУ нет

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 19 января, на Донбассе насчитали 11 нарушений режима "тишины". Огонь велся на всех направлениях.

На Донецком - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских сил в районе Авдеевки и Зайцево.

На Луганском направлении под неоднократный огонь из 120 миллиметровых минометов попали укрепления в Крымском.

В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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