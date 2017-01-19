На Крещение в зоне АТО произошло 11 обстрелов: потерь среди ВСУ нет

По информации пресс-центра АТО, сегодня, 19 января, на Донбассе насчитали 11 нарушений режима "тишины". Огонь велся на всех направлениях.



На Донецком - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли позиции украинских сил в районе Авдеевки и Зайцево.



На Луганском направлении под неоднократный огонь из 120 миллиметровых минометов попали укрепления в Крымском.



В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.