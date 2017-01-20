По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении продолжились нарушения режима прекращения огня. При этом количество обстрелов несколько снизилось, тяжелое вооружение не использовалось.
На линии огня оказались позиции украинских военнослужащих возле Водяного, Широкино и Гнутово. Здесь применили гранатометы и стрелковое оружие.
В результате боевых действий ни один военнослужащий не погиб и не был ранен.
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Рубрика: Новости Мариуполя
20-01-2017, 08:05
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Окрестности Мариуполя обстреляли из гранатометов
По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении продолжились нарушения режима прекращения огня. При этом количество обстрелов несколько снизилось, тяжелое вооружение не использовалось.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»