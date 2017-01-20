Окрестности Мариуполя обстреляли из гранатометов

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Мариупольском направлении продолжились нарушения режима прекращения огня. При этом количество обстрелов несколько снизилось, тяжелое вооружение не использовалось.



На линии огня оказались позиции украинских военнослужащих возле Водяного, Широкино и Гнутово. Здесь применили гранатометы и стрелковое оружие.



В результате боевых действий ни один военнослужащий не погиб и не был ранен.