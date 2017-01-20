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Рубрика: Экономика и Закон
20-01-2017, 08:22
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На форуме в Давосе идёт поиск партнёров в приватизации

На проводящемся в Давосе Всемирном экономическом форуме, украинский президент Пётр Порошенко провёл встречу с крупными потенциальными инвесторами.

По информации «Сегодня.ua.» со ссылкой на пресс-службу главы государства, Пётр Порошенко в рамках проведения форума встретился с генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнан и председателем совета директоров компании «АрселорМиттал» Лакшми Митталом, где призвал западных партнёров принять активное участие в украинской приватизации. На встрече председатель совета директоров компании «АрселорМиттал» дал Украине высокую оценку с решением проблемы возврата НДС экспортёрам и совершенствованием ситуации с администрированием налогов: „Мы чувствуем реальные сдвиги в Украине“.

Украинский президент, со своей стороны, надеется на всестороннее развитие инвестиционного сотрудничества, в частности, переходе на современные технологии производства, с компанией «АрселорМиттал».

Отдельная встреча была проведена и с генеральным директором компании «Cargill» Дэвидом Макленнан. На этой встрече гендиректор компании выразил готовность своей компании к дальнейшему развитию сотрудничества с нашим государством.

Кроме того, Дэвидом Макленнан отметил улучшение в Украине инвестиционного климата благодаря проводимым реформам.

Стоит сказать, что это не единственные представители иностранного бизнеса, выразившие в Давосе свою готовность вкладывать средства в украинскую экономику, в частности, железнодорожную и портовую инфраструктуру, сельское хозяйство, IT отрасль и энергетический сектор.

На данный момент результаты приватизации в 2016 году оставляют желать лучшего. Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) удалось реализовать годовые планы реализации государственного имущества лишь на 1,9%.

Так, госимущества в 2016 году было реализовано лишь на 331 миллион гривен, тогда как в планах значилось выручить от приватизации 17,1 миллиард гривен…

Были сорваны намерения приватизировать ПАО «Одесский припортовый завод», Херсонскую ТЭЦ, ряд облэнерго, Гайворонского тепловозоремонтного предприятия, заводов «Орион» и прочих объектов.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»