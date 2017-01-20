vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1370 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
20-01-2017, 08:48
Просмотров: 1105
Комментариев: 0
[Фото]

Жители прифронтовой Талаковки впервые за долгое время массово отметили Крещение

В поселке Талаковка впервые за долгое время массово отметили Крещение Господне, сообщили в пресс-службе горсовета. Поселковый голова Вячеслав Салгалов отметил, что на его памяти это самое многочисленное посещение купели.

В этом году в прорубь окунулось около пятисот человек. Пришло очень много молодежи как из поселка, так и из города. К купели шли с полуночи.

Организовать место возле купели помогли военные. Они предоставили палатку, а для ее обогрева установили буржуйку, чтобы люди в тепле могли переодеться. Молодежь поселка организовала музыкальное сопровождение, а поселковый совет – чаепитие с баранками. Дежурили спасатели и медики.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Крещенские купания устроили и мариупольские депутаты

Народные избранники присоединились к горожанам


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»