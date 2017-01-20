Жители прифронтовой Талаковки впервые за долгое время массово отметили Крещение

В поселке Талаковка впервые за долгое время массово отметили Крещение Господне, сообщили в пресс-службе горсовета. Поселковый голова Вячеслав Салгалов отметил, что на его памяти это самое многочисленное посещение купели.

В этом году в прорубь окунулось около пятисот человек. Пришло очень много молодежи как из поселка, так и из города. К купели шли с полуночи.



Организовать место возле купели помогли военные. Они предоставили палатку, а для ее обогрева установили буржуйку, чтобы люди в тепле могли переодеться. Молодежь поселка организовала музыкальное сопровождение, а поселковый совет – чаепитие с баранками. Дежурили спасатели и медики.