В промзоне Авдеевки произошел бой, Крымское накрыли минометным огнем

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Донбассе насчитали 19 нарушений режима "тишины". Огонь велся на всех направлениях.



На Донецком - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты ВСУ в районе Авдеевки и Зайцево. Кроме того, вблизи промзоны произошло боестолкновение, которое длилось несколько часов, сообщает ТСН. Противники подошли к позициям военных близко - на расстояние броска ручной гранаты. Бойцы сил АТО открыли огонь и противник отступил.



На Луганском направлении под неоднократный огонь из 120 миллиметровых минометов попали укрепления в Крымском. Район Новозвановки обстреляли из гранатометов.



В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.