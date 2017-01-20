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Рубрика: Новости Донбасса
20-01-2017, 09:15
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В промзоне Авдеевки произошел бой, Крымское накрыли минометным огнем

По информации пресс-центра АТО, в минувшие сутки на Донбассе насчитали 19 нарушений режима "тишины". Огонь велся на всех направлениях.

На Донецком - из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты ВСУ в районе Авдеевки и Зайцево. Кроме того, вблизи промзоны произошло боестолкновение, которое длилось несколько часов, сообщает ТСН. Противники подошли к позициям военных близко - на расстояние броска ручной гранаты. Бойцы сил АТО открыли огонь и противник отступил.

На Луганском направлении под неоднократный огонь из 120 миллиметровых минометов попали укрепления в Крымском. Район Новозвановки обстреляли из гранатометов.

В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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