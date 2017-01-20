Сегодня несколько домов в Мариуполе оставят без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 20 января, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 10:00 будет прекращена подача холодной воды по ул. Амурская, 3-9, Иртышская котельная.



Также с 9:00 до 16:00 без воды пробудут жители по М. Жукова, 60.