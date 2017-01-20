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Рубрика: Новости Мариуполя
20-01-2017, 09:26
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Сегодня несколько домов в Мариуполе оставят без воды

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 20 января, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 10:00 будет прекращена подача холодной воды по ул. Амурская, 3-9, Иртышская котельная.

Также с 9:00 до 16:00 без воды пробудут жители по М. Жукова, 60.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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