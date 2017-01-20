ДНР: в результате обстрела вблизи КПП «Еленовка» ранена женщина

Поселок Еленовка попал под обстрел сегодня утром. В результате пострадала мирная жительница.



«Сегодня утром в 7:30 начался обстрел поселка Еленовка, в результате осколками была ранена местная жительница. Она ехала в автобусе Донецк-Докучаевск, и была ранена недалеко от КПП "Еленовка"», - рассказал изданию ДНР ДАН глава поселковой администрации Игорь Сякерин.



Пострадавшая была доставлена в больницу Донецка.



По словам Сякерина, из-за непрекращающихся обстрелов представители местной власти не смогли оперативно выехать на место происшествия. По предварительной информации, в окрестностях Еленовки также повреждены жилые дома.