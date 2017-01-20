В школу Сартаны пришли учителя в погонах

Руководитель полиции Кальмиусского района Андрей Бондаренко дал старт курса факультативов с полицейскими с общеобразовательной школы Сартаны. Он провел урок со старшеклассниками, сообщили в пресс-службе полиции.

Опытный оперативник рассказал школьникам об изменениях, которые произошли в структуре МВД: о результатах аттестации, об общей подготовленности личного состава, совершенствовании навыков, восстановлении кинологического центра и создании боеспособных спецподразделений.



Также подростки узнали о событиях, которые развернулись в Донецке в 2014 году, о работе полиции в населенных пунктах на линии огня.

В завершение эксперты-взрывотехники продемонстрировали школьникам макеты самых распространенных взрывчатых предметов, а четырехлапые полицейские Туман и Гуч свои умения по поиску оружия, боеприпасов, наркотиков и задержанию преступников.