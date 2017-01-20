Жизнь дорожает: на Донетчине за год выросли цены на товары и услуги

На Донетчине в 2016 году инфляция составила 11,6%, а за последние три года потребительские цены в регионе повысились вдвое. Об этом сообщает АКМЦ, ссылаясь на данные Главного управления статистики Донецкой области.



В декабре 2016 года цены потребительского рынка Донецкой области (без учета части зоны проведения АТО) были выше, чем в конце 2015 года, на 11,6%. Подорожали хлеб, молоко, сахар, наиболее значительно – коммунальные услуги. Для сравнения: в 2015 году потребительские цены возросли в Донецкой области на 46,9% (по Украине – на 43,3%), в 2014 году – на 22,0% (по Украине – на 24,9%).

«Замедление инфляции в 2016 году произошло на фоне самого значительного за два десятилетия подорожания товаров и услуг в 2015 году. За последние три года (в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2013 года) цены потребительского рынка и региона, и страны в целом повысились в 2 раза. Под воздействием снижения в 2014–2015 годах реальных доходов и недостаточной покупательной способности населения инфляционный потенциал к началу 2016 года частично исчерпал себя, прежде всего, в сфере реализации продовольственных товаров, хотя ситуация здесь неоднозначная», - отмечают аналитики облстата.



Итак, детально по группам товаров и услуг. Цены на мясо и мясопродукты, которые в 2015 году возросли на 30,2%, в декабре 2016 года были выше, чем в декабре 2015 года, на 0,8%. Подсолнечное масло подорожало в течение 2016 года на 2,9% (в предыдущем году – на 65,5%), сахар – на 3,1% (на 62,1%), хлеб – на 4,8% (в 2015 году – на 38,3%).



В декабре 2016 года по сравнению с декабрем предыдущего года снизились средние цены на рыбу и продукты из рыбы – на 0,2% (в 2015 году фиксировалось их повышение на 48,5%), на макаронные изделия – на 0,3%, фрукты – на 15,2%, яйца – на 17,4%, овощи – на 23,4% (в 2015 году цены на них возросли в 1,5–1,8 раза).



Вместе с тем в 2016 году не прекратился и даже усилился рост цен на молочную продукцию: молоко подорожало на 30,4% (в 2015 году – на 17,3%), сыр и творог – на 15,2%, кисломолочные продукты – на 14,4%, масло – на 12,9% (в 2015 году – соответственно на 18,7%, 16,1% и 33,2%).

В течение 2016 года продолжалось административное повышение коммунальных тарифов и подорожание энергоносителей для населения. Средние цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, которые в течение 2015 года повысились в 2,1 раза, в декабре 2016 года возросли по сравнению с декабрем предыдущего года еще на 49,7%.



Подорожали к концу 2016 года по сравнению с последним месяцем 2015 года также услуги автодорожного пассажирского транспорта – на 11,8%, железнодорожного пассажирского транспорта – на 10,1%, связи – на 3,7%.



Цены на табачные изделия в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года возросли на 19,2%, на алкогольные напитки – на 23,6%. В 2017 году ожидается дальнейшее подорожание этих товаров вследствие повышения ставок акцизного налога.

На фоне роста цен на товары и услуги доходы населения увеличились незначительно. Донецкий облстат сообщает, что среднемесячная зарплата в январе–ноябре 2016 года составила 5900 грн. (данных за весь год пока нет). Номинально она возросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 20,2%, но реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) повысилась на 2,8%.