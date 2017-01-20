Австралийское правительство обновило рекомендации для своих граждан, которые намерены посетить Украину.
Общая оценка ситуации в Украине осталась неизменной и звучит как «необходимо соблюдать высокий уровень осторожности», передает Укринформ со ссылкой на МИД Австралии.
Отмечается, что правительственный ресурс smartraveller.gov.au на постоянной основе обновляет данные о безопасностной ситуации в различных странах мира для удобства и безопасности австралийских путешественников. Большинство австралийских граждан, которые выезжают за границу, регистрируются на этом сайте для облегчения возможности оказания им помощи со стороны консульских учреждений Австралии в случае необходимости.
Пока в списке украинских городов, не рекомендованных для посещения, остаются Краматорск, Мариуполь, Славянск, Святогорск Славянского района. Также сюда вошли неподконтрольные Донецк и Луганск. Кроме того, категорически не рекомендуется посещать Крым.
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МИД Австралии не рекомендует посещать Мариуполь, Краматорск и Славянск
Австралийское правительство обновило рекомендации для своих граждан, которые намерены посетить Украину.
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Редакция «Мариупольских новостей»