МИД Австралии не рекомендует посещать Мариуполь, Краматорск и Славянск

Австралийское правительство обновило рекомендации для своих граждан, которые намерены посетить Украину.



Общая оценка ситуации в Украине осталась неизменной и звучит как «необходимо соблюдать высокий уровень осторожности», передает Укринформ со ссылкой на МИД Австралии.



Отмечается, что правительственный ресурс smartraveller.gov.au на постоянной основе обновляет данные о безопасностной ситуации в различных странах мира для удобства и безопасности австралийских путешественников. Большинство австралийских граждан, которые выезжают за границу, регистрируются на этом сайте для облегчения возможности оказания им помощи со стороны консульских учреждений Австралии в случае необходимости.



Пока в списке украинских городов, не рекомендованных для посещения, остаются Краматорск, Мариуполь, Славянск, Святогорск Славянского района. Также сюда вошли неподконтрольные Донецк и Луганск. Кроме того, категорически не рекомендуется посещать Крым.