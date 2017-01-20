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Рубрика: Новости Украины и мира
20-01-2017, 10:59
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Липецкую фабрику Roshen закрывают

Генеральный директор Липецкой конфетной фабрики Roshen Олег Казаков заявил о закрытии предприятия. Об этом он рассказал местному изданию.

По его словам, фабрика остановится в апреле после того, как выработает закупленное сырье. После этого на воротах трех ее промплощадок - в Липецке, селах Сенцово и Косыревка - повесят замок.

Примечательно, на сайте корпорации Roshen пока информации о закрытии Липецкой фабрики нет. Однако "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании эту информацию подтвердили.

"Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия). Такое решение принято по экономическим и политическим причинам", - отметили в пресс-службе компании.

Как утверждают в Roshen, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.




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