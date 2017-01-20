Липецкую фабрику Roshen закрывают

Генеральный директор Липецкой конфетной фабрики Roshen Олег Казаков заявил о закрытии предприятия. Об этом он рассказал местному изданию.



По его словам, фабрика остановится в апреле после того, как выработает закупленное сырье. После этого на воротах трех ее промплощадок - в Липецке, селах Сенцово и Косыревка - повесят замок.



Примечательно, на сайте корпорации Roshen пока информации о закрытии Липецкой фабрики нет. Однако "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании эту информацию подтвердили.



"Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия). Такое решение принято по экономическим и политическим причинам", - отметили в пресс-службе компании.



Как утверждают в Roshen, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.