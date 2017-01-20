До марта в Мариуполе заменят все таблички на переименованных улицах

В Мариуполе началась замена табличек со старыми названиями улиц на новые.



Почему этого не сделали сразу после переименования, пояснил заместитель директора ЖКП «Жилкомплекс» Виктор Чоповский. Он отметил, что проходил открытый тендер, который завершился в конце ноября 2016 года. Было закуплено более 400 табличек в Николаеве. Получили их 15 декабря.



В настоящее время жилищники ведут работы по установке новых аншлагов. Они уже появились на проспекте Мира, меняют их на улице Соборной, Нильсена и Куинджи.



Заменить все таблички планируют до 1 марта.

К слову, за замену табличек на предприятиях, ведомственных учреждениях и в частном секторе отвечают их собственники.