В ДНР заявили о перемещении позиций ВСУ к Донецкой фильтровальной станции

В ДНР заявляют, что позиции Вооруженных сил Украины еще больше приблизились к Донецкой фильтровальной станции и теперь находятся на расстоянии около 200 метров. Как сообщают РИА Новости, об этом сказал представитель ДНР Эдуард Басурин.



По его словам, об этом проинформируют первого заместителя главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александа Хуга.



Басурин считает, что ВСУ этим нарушают договоренности, в которых говорится, что «ни одно воинское подразделение не должно находится ближе полутора километров». «Наблюдательный блокпост находится в порядке около 200 метров от самой станции», — добавил он.