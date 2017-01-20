Под Мариуполем пьяный водитель сбил 37-летнюю женщину

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 января в 23:40 в пгт. Мангуш.



По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и сбил 37-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении.



В результате пешеход получила телесные повреждения.



Сведения по факту внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ст.286 ч.1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).