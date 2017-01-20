Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 января в 23:40 в пгт. Мангуш.
По информации пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, 32-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21103», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не выбрал безопасную скорость движения и сбил 37-летнюю женщину, которая двигалась в попутном направлении.
В результате пешеход получила телесные повреждения.
Сведения по факту внесены в ЕРДР по предварительной квалификации ст.286 ч.1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами).
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Рубрика: Происшествия
20-01-2017, 12:20
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Под Мариуполем пьяный водитель сбил 37-летнюю женщину
Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 января в 23:40 в пгт. Мангуш.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»