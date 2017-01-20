В этом году для областной больницы в Мариуполе выделят транш в размере 112 миллионов гривен

Как мы уже писали ранее, в Мариуполе на базе горбольницы №2 создают областную больницу. Ее возглавит начальник управления здравоохранения Мариупольского городского совета Ольга Голубченко.

Уже разработана стратегия развития данного медицинского учреждения третьего уровня. На его формирование в этом году из бюджета области будет выделен первый транш в размере 112 млн грн. Треть этой суммы пойдет на ремонт и термомодернизацию здания. Остальные средства пойдут на оснащение больницы современным оборудованием. Об этом сообщили в Донецкой ОГА.

«Всего в этом году на развитие медицинской сферы Донетчины будет выделено более 500 млн гривен. Ориентировочно 350 млн грн будет выделено из областного бюджета, и более 150 млн из средств, перераспределенных с временно оккупированной территории. Будем также привлекать средства от международных донорских организаций. Эти деньги пойдут на областную больницу интенсивного лечения в Мариуполе, диагностический центр в Славянске, оснащение ФАПов и диспетчеризацию первичной помощи», - сообщил глава области Павел Жебривский.