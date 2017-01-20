Размер ежемесячного пособия по безработице вырастет

Сумма пособия по безработице в Украине изменится с 1 апреля 2017 года. Его размер пересмотрели в сторону увеличения. Об этом сообщил глава Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Алексей Мирошниченко, передает УНН.



«Вчера на заседании правления мы утвердили, что ежемесячное пособие с 1 апреля составит 1280 гривен», - сказал он.



Мирошниченко напомнил, что ранее минимальной суммой, которую получали люди без страхования, было 544 гривны.