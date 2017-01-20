Сумма пособия по безработице в Украине изменится с 1 апреля 2017 года. Его размер пересмотрели в сторону увеличения. Об этом сообщил глава Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Алексей Мирошниченко, передает УНН.
«Вчера на заседании правления мы утвердили, что ежемесячное пособие с 1 апреля составит 1280 гривен», - сказал он.
Мирошниченко напомнил, что ранее минимальной суммой, которую получали люди без страхования, было 544 гривны.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Размер ежемесячного пособия по безработице вырастет
Рубрика: Новости Украины и мира
20-01-2017, 14:10
Просмотров: 1626
Комментариев: 0
Размер ежемесячного пособия по безработице вырастет
Сумма пособия по безработице в Украине изменится с 1 апреля 2017 года. Его размер пересмотрели в сторону увеличения. Об этом сообщил глава Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Алексей Мирошниченко, передает УНН.
Loading...
Читайте также:
Жизнь дорожает: на Донетчине за год выросли цены на товары и услуги
Также наблюдается недостаточная покупательная способность населения
В Кабмине заявили, что зарплаты, пенсии и соцвыплаты в 2017 году будут расти быстрее, чем цены
В этом годы дважды обещают пересчитать пенсии
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»