vk ok fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1388 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
20-01-2017, 14:10
Просмотров: 1626
Комментариев: 0

Размер ежемесячного пособия по безработице вырастет

Сумма пособия по безработице в Украине изменится с 1 апреля 2017 года. Его размер пересмотрели в сторону увеличения. Об этом сообщил глава Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Алексей Мирошниченко, передает УНН.

«Вчера на заседании правления мы утвердили, что ежемесячное пособие с 1 апреля составит 1280 гривен», - сказал он.

Мирошниченко напомнил, что ранее минимальной суммой, которую получали люди без страхования, было 544 гривны.




Port
Loading...

Читайте также:

Жизнь дорожает: на Донетчине за год выросли цены на товары и услуги

Также наблюдается недостаточная покупательная способность населения


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»