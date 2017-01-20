Хорошие новости из зоны АТО: сутки прошли без потерь

Минувшие сутки в зоне боевых действий прошли без потерь для ВСУ: в результате обстрелов ни один военный не погиб и не был ранен.



Об этом рассказал сегодня на ежедневном брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.