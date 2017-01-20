В Мариуполе система интеллектуального видеонаблюдения «поймала» угнанную машину

19 января в 12:21 на мониторах диспетчеров Единого аналитического сервисного центра раздался сигнал тревоги - «умная» камера выявила похищенную машину, сообщили в пресс-службе полиции. Через несколько секунд у правоохранителей была вся необходимая информация - автомобиль «ВАЗ-2105» был похищен и находится в розыске Великоновоселковским отделением Волновахского отдела полиции еще с 2013 года и прямо сейчас передвигается по городу.

Информация была немедленно передана всем нарядам полиции, которые в то время несли службу, в том числе, и на блокпостах. Благодаря системе интеллектуального видеонаблюдения полицейским понадобилось всего несколько минут, чтобы проследить маршрут автомобиля и прогнозировать, куда он направляется.



В результате сотрудник Центрального отдела полиции остановил машину на блокпосту как раз тогда, когда водитель пытался покинуть пределы города. Правоохранители проверили документы водителя и на транспортное средство по базам данных ГУНП в Донецкой области. Информация, которую предоставила камера, подтвердилась - транспортное средство находится в угоне.

Водитель рассказал правоохранителям, что не понимает, о чем идет речь, - он приобрел машину в 2015 году. Правдивость его слов и все обстоятельства будут установлены правоохранителями. Факт внесен в журнал единого учета Мангушского отделения полиции.