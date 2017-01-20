В Украине при поддержке Кабмина началось кредитование экологических проектов

Государственный Укргазбанк в тесном сотрудничестве с Министерством экологии и природных ресурсов Украины предоставил первый ЭКО-кредит на установку очистных сооружений на одном из крупнейших металлургических предприятий Европы - металлургическому комбинату ПАО «Запорожсталь». Реализация этого проекта поможет улучшить экологию промышленного региона.



Финансирование ПАО «Запорожсталь» предоставлено в рамках двустороннего соглашения о взаимодействии и сотрудничестве в реализации экологических, энергоэффективных проектов между Укргазбанком и Минэкологии, подписанного в сентябре 2016 года. Его цель - способствовать кредитованию экологических проектов, что поможет значительно улучшить состояние окружающей среды в Украине. Впервые за 25 лет независимости Украины началось льготное кредитование государственным банком промышленных предприятий, которое будет способствовать сокращению воздействия промышленного производства на окружающую среду и позволит взять необратимый курс на сохранение окружающей среды, здоровья и жизни украинцев.



Кредитные средстве ПАО «Запорожсталь» направит на реконструкцию доменной печи №3. В рамках проекта будет проведен демонтаж устаревшего оборудования и монтаж современной автоматизированной системы газоочистки для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. После реализации проекта значительно повысится эффективность очистки побочных продуктов горения доменной печи. При этом выбросы пыли в атмосферу печи сократятся как минимум на 20%, их уровень будет соответствовать всем современным экологическим нормам.



Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак подчеркнул, что Минприроды будет делать все для того, чтобы помочь украинским предприятиям, бизнесу становиться более экологичными и перейти на «зеленый» путь развития.